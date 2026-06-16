俳優・坂上忍（59）が16日に自身のYouTubeチャンネルで生配信を行ったが、直前に地震が発生したことに驚く場面があった。この日午後8時からの配信を予告していた坂上だったが、午後7時46分ごろ、群馬県、埼玉県で最大震度5弱を観測する強い地震があった。視聴者から「大丈夫ですか?」というコメントが寄せられると、坂上は「今日ぐらいだと大丈夫でした。もうちょっと凄いと、わんこも鳴いたりする子が出てくるんですけど、