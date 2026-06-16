歌手の和田アキ子さんが16日、肺炎のため86歳で亡くなった中村玉緒さんの通夜に参列し、玉緒さんとの思い出を振り返りました。通夜への参列後に取材に応じた和田さんは、「いろんな意味でおうちにも来ていただいたし、昔、勝（新太郎）さんがお元気な時に『夫婦善哉』やられて、銀座で打ち上げするっていった時に呼んでくださって、その時に“派手にしましょう”って私が小林旭さんと梅宮辰夫さんを電話で呼んで、勝さんも喜んでい