【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Superflyが6月24日に発売するLive Blu-ray＆DVD『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』より、初回限定盤DISC2のダイジェスト映像が公開された。セミファイナル公演で披露された「Sweetest Music」、そして、2万3,000人を魅了した大阪フリーライブの貴重映像を完全収録。 ■チケットがプレミア化したライブツアーの熱気と圧巻の歌声を余すことなく収めた“完全版