16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比410円高の6万9780円と急騰。日経平均株価の現物終値6万9404.5円に対しては375.50円高。出来高は3358枚となっている。 TOPIX先物期近は4017ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.86ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69780