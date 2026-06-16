2026年6月12日、中国のSNS・小紅書（RED）で、日本の進学塾・早稲田アカデミーの広告が話題になっている。早稲田アカデミーは、26年5月8日から夏期講習会のプロモーション企画を展開し、講談社が手掛ける人気漫画である「メダリスト」「ブルーピリオド」「ブルーロック」「はたらく細胞」「進撃の巨人」「ダイヤのA」とのコラボレーションを実施した。小紅書（RED）には「日本の予備校の広告コピーを見て、思わず目頭が熱くなった