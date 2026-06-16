サッカーＷ杯日本代表は１５日（日本時間１６日）、ベースキャンプ地の米国・ナッシュビルで練習を行った。チュニジアとの１次リーグ第２戦はメキシコ・モンテレイで２０日（日本時間２１日）に行われるが、現地にトップ俳優が駆け付けることが分かった。高校時代には名門・東京ヴェルディのユースチームに所属し、プレーしていた竹内涼真（３３）だ。日本テレビのＷ杯スペシャルナビゲーターを務めており、１６日、インスタグ