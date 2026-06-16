「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）阪神が鬼門・交流戦で完封負けを喫し、セ・リーグ３位に転落した。西武相手に同一カード３連敗。交流戦はこれで５勝１２敗。１８試合制が導入された１５年以降、球団ワースト記録となった。３試合ぶりのスタメン出場だったドラフト１位の立石（創価大）は４三振。試合後、藤川監督は「これから上（クラブハウス）に上がってからですね。まだ今はゲームが終わったばかりですから」と