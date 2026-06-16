ボートレース住之江の「日本モーターボート選手会会長杯争奪2026ジャンピーカップ」は16日の3日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。茅原悠紀（38＝岡山）が準優勝戦10R、混戦の2番手争いを2周1マークで制して6強入りを決めた。レース後は「ダメダメな感じ」と辛口ジャッジだったが、これは「一般戦ならめちゃくちゃ出して、バンバンバンって行けるようにして行かないと記念