共同通信社は、自民党総裁選の中傷動画を巡るオンライン向けの記事で、掲載した写真の事実関係に疑義が生じたとして、１５日までに写真４枚を削除し、記事内の関連する文言を訂正した。同日、経緯を伝える記事を配信した。同社は「全体の信用性は保たれていると考えている」としている。同社によると、記事は、昨年の自民党総裁選で高市首相側からＳＮＳ戦略に関する相談を受け、他候補を中傷する動画を作成したとする男性への