サッカー元北朝鮮代表で、川崎Fや清水などでプレーした鄭大世氏（42）が16日、TBS系情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜後1・55）にリモート出演。20日（日本時間21日）に行われるFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦で、チュニジアと対戦する日本代表についてコメントした。強豪オランダに2度追い付いて2―2で引き分けた日本について、「本当に日本代表は強くなった。得点力不足とずっと言われてきた