焼肉屋でハンバーガー？ ハワイ通の芸人が“次に来る”と推す絶品グルメに、ハワイ初心者の人気YouTuberらが驚きと絶賛の声をあげた。【映像】焼肉屋でハンバーガー？ ハワイで“次に来る”絶品グルメハワイの最新グルメ・絶景・アクティビティなど、地元で人気となっている“次に来る”情報を紹介するバラエティ「絶頂ハワイアンズ〜グルメ&絶景&トライアスロン〜」が14日に放送。出演は“ハワイ通”のおぎやはぎ小木