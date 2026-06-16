ノア１６日の後楽園大会で、ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ王者のドラゴン・ベイン、アレハンドロ組が、小峠篤司、大原はじめ組の挑戦を退け、Ｖ３を達成した。試合は、攻守が激しく入れ替わるハイスピードな戦いとなった。アレハンドロはダブルドロップキックで挑戦者組をまとめて場外に落とすと、息のあったダブルトペコンヒーロで圧倒した。反撃に転じた挑戦者組の大原から、アレハンドロはバックブリーカーの猛攻にあった