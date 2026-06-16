M!LKの曽野舜太とプロフィギュアスケーターの高橋成美が、16日に放送された日本テレビ系クイズ番組『クイズ! あなたは小学5年生より賢いの? 賞金1000万円SP』で全問正解を達成し、賞金1000万円を獲得した。高橋は、2024年1月5日の放送でも全問正解、賞金300万円を獲得しており、再びの快挙となった。(左から)曽野舜太、高橋成美○“次世代クイズ王”コンビが1000万円に挑戦小学生の教科書や参考書からクイズを出題し、挑戦者が11問