演歌歌手の中村美津子が１６日、大阪・フェスティバルホールで行われた「中村美津子４０周年記念コンサート一期一会の歌祭り」に出演した。同公演は、中村のデビュー４０周年を記念し、今まで応援してくれたファンとの出会いと、今この瞬間の歌の時間を大切にしたいという願いが込められている。この日、中村は１人２役の長編歌謡浪曲「瞼の母」（まぶたのはは）などを披露。途中、太鼓の響きに合わせバチで大太鼓を叩く