5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)で「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM ＆ JOYSOUND」J-POP部門を受賞。「好きすぎて滅!」大ヒットの反響を明かした。M!LK・吉田仁人○「好きすぎて滅!」、「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM ＆ JOYSOUND」受賞「好きすぎて滅!」で同賞を受賞したM!L