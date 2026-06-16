ワールドカップの試合後、日本のゴミ拾いにいた男とは…サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦にオランダと2-2で引き分けた。試合後には現地を訪れたサポーターが、恒例のゴミ拾い。この中に意外な米国人スターが紛れていたことや、選手のロッカーの美しさに欧州オーストリアのメディアが驚いている。日本サポーターのゴミ拾いに加わっていたのは