女優の波瑠の着物姿が話題になっている。１６日までに更新したインスタグラムに「ドラマ月夜行路、最後まで見届けてくださってありがとうございます」と感謝の言葉を記し、続けて「考えるところの多い役どころでしたが、ルナさんが愛されるよう全力で演じさせていただきました。今日もどこかでルナさん涼子さんがはしゃぎながら歩いててほしいなぁ、なんて私も思ってしまいます」と振り返った。さらに「マーキームーンでの