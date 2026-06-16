サッカーの北中米Ｗ杯に出場中の韓国代表ＦＷ孫興民（ソン・フンミン、３３）＝ロサンゼルスＦＣ＝に対して、韓国の一部メディアが侮辱ともとれる動画を公開したことを受け、大韓サッカー協会が遺憾の意を表明した。同協会が問題視したのは、韓国紙中央日報系のテレビ局「ＪＴＢＣ」の公式ユーチューブチャンネルが９日に公開した韓国代表のメキシコでの練習風景。メディア関係者とみられる人物が、兵役を免除された経歴を持つ