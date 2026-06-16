日本銀行は、政策金利をおよそ31年ぶりの水準となる1.0％程度に引き上げることを決めました。日銀は利上げの理由として、原油価格上昇の影響が今後、消費者が購入する幅広い商品の価格上昇にもつながっていく可能性があることをあげ、「物価安定の目標を超えて上振れていくリスクがある」と指摘しました。「1.0％程度」とするのは、31年ぶりの高い水準です。会合を欠席した植田総裁に代わり会見を行った内田眞一副総裁は、今後も政