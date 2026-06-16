午後7時46分ごろ、群馬県や埼玉県で最大震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源は茨城県南部で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。この地震で、群馬県の太田市と千代田町、埼玉県の加須市、本庄市、美里町で震度5弱を観測。茨城県、栃木県、埼玉県南部などで震度4を観測したほか、東京23区などで震度3を観測しています。この地震による津波の心配