アメリカのトランプ大統領は、イスラエルによるレバノンへの攻撃がイランとの合意に悪影響を及ぼすとして、ネタニヤフ首相に対し、「もっと責任ある態度を示す必要がある」と苦言を呈しました。アメリカトランプ大統領「私はネタニヤフ首相とは良好な関係を築いてきたが、レバノンに関しては、より責任ある態度を示さなければならない」トランプ大統領は16日、カタールのタミム首長との会談の冒頭でこのように述べ、イスラエルの