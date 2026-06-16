ドラム専門雑誌『リズム＆ドラム・マガジン 2026年7月号』が16日に発売された。同号では、2月17日に亡くなったLUNA SEAのドラマー・真矢さんの追悼特集が展開される。【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様「すべてを照らした、太陽のドラマー逝く」と題した追悼特集は全60ページ。LUNA SEAのドラマーとして長年にわたりバンドの核を担ってきた真矢さんの歩みや、音楽、ドラム・シーンに残した影響を改め