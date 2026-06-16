歌手でタレントのあのが１６日、都内で行われたアニメ映画「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（２６日公開）の公開直前イベントにお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品らと出席した。あのは「ケロロ軍曹」アニメ２０周年記念プロジェクトの宣伝隊長とオープニング曲＆主題歌を務め、研究員ロボ役として出演もする。同作にちなみ、この夏復活させたいことや再挑戦したいことに話が及ぶと、あのは