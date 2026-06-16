プロ野球の「日本生命セ・パ交流戦」は１６日、西武が阪神を１―０で破り、１４勝３敗１分けで初優勝を飾った。２００５年から始まった交流戦で勝率８割２分４厘は史上最高。パ・リーグの優勝は２４年の楽天、昨年のソフトバンクに続いて３年連続となった。優勝賞金は３０００万円。交流戦は１７日の阪神―楽天戦が最終戦となる。西武・西口監督「（優勝は）チームの自信になるんじゃないですかね。雰囲気もいいし、こういうゲ