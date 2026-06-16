お笑いコンビ「バッテリィズ」エース（31）が、16日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（後9・00）に出演し、かつての失敗談を語った。番組では、クマ撃退スプレーを誤って顔などに浴びてしまい、病院に駆け込む騒動になったという視聴者のトラブルが、再現VTRで紹介された。MCの笑福亭鶴瓶から「エースもそんなのあったんだよな？」と振られると、エースは「クマスプレーに近いんですけど、消火器を」と前置き。「