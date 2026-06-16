ハロプロの人気グループ・ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳの高瀬くるみが１６日、横浜アリーナで卒業コンサート「ＨＩＧＨ！ＴＥＮＳＩＯＮＢＥＹＯＳＣＯＯＯＯＯＰＥ」を行った。メンバーカラー、ミントグリーンのペンライトで染まったアリーナ。高瀬は、１万１０００人の大歓声に応え「高瀬くるみに出会ってくれて、支えてくれて、応援してくれて、ありがとう。あなたの存在があったから、今の私があります」と瞳を潤ませながらフ