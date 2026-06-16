FIFAワールドカップ2026、今週末に控えたチュニジア戦で2試合連続ゴールの期待がかかる中村敬斗選手（25）。その原点に迫りました。準優勝3回を誇る強敵オランダとの大一番で、チームを勢いづけるゴールを決めた中村敬斗選手。中村敬斗選手：もう最高でしたね！味方がパスつないでくれてのゴールだったので、感謝したい。東京スカイツリ−にあるショップでは、早速中村選手のユニホームを手に取る人もいて、「きょうの中村選手のゴ