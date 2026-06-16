9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の通夜が16日、都内斎場で執り行われた。俳優の松平健（72）が参列し、玉緒さんをしのんだ。生前は「奥さん」「松平くん」と呼び合う仲で、「デビュー以来、息子のように扱ってもらった」と明かした。続けて「舞台の袖で出番を待っている時に楽しい話しをたくさんした。舞台でも勝先生とタブるような、すごい熱量があった」と振り返