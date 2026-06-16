JR東日本によりますと、関東地方を中心に最大震度5弱を観測した地震の影響で、上越新幹線の全線、北陸新幹線の東京駅から長野駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は、設備の点検に時間がかかっているため当初の予定より遅くなり、午後10時15分ごろの見通しだということです。また、東北新幹線は一時運転を見合わせた影響で遅れが出ています。JR東海によりますと、東海道新幹線は地震の揺れを検知するシステムが作動