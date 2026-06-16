女性アイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」が１６日、横浜アリーナで最終公演を迎え、メンバーの高瀬くるみ（２７）がグループおよび「ハロー！プロジェクト」を卒業した。グループ初の横浜アリーナ公演。オリジナルメンバーとしてデビューから約７年間在籍した高瀬は１万１０００人を眺め、「最っ高〜！ずっとＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳが見たかった景色です」と感激した。「映画」がコンセプトのツアー。ステージでは最新