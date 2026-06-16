元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄のドレス姿が話題になっている。１６日までに公開したインスタグラムに自身がＭＣを務めた「ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」の衣装ショットを公開した。デコルテがあらわになった白のアシンメトリーなデザインのドレスを着用。レッドカーペットの様子などのオフショットを披露した。さらに、森は「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮｐｒｅｍｉｅｒｃｅｒｅｍｏｎｙのＭＣ、