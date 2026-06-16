◇交流戦阪神0―1西武（2026年6月16日甲子園）7回1死一、三塁の好機に見逃し三振に終わった阪神ドラ1ルーキー立石正広の涙目を、中継したサンテレビが映し出した。3試合ぶりにスタメン復帰したが、7回の打席を終えて、ベンチに戻ると、涙目のままグラウンドに背を向けて、タオルで顔を拭く姿がサンテレビのカメラもとらえていた。「悔しいです…。技術も足りないですし、もったいない打席も多いなと思う」と振り返った