「川崎スパーキングスプリント・Ｓ３」（１６日、川崎）川崎名物９００メートルの電撃重賞は１番人気のハーフブルーが逃げ切り勝ち。約１年ぶりの重賞２勝目で「第１６回習志野きらっとスプリント・Ｓ２」（８月６日・船橋）への優先出走権をゲットした。２着に４番人気のフリーダム、３着に６番人気のティアラフォーカスが入った。内から行きかけたライバルに大外枠から問答無用とハーフブルーが主導権を奪取。終始セーフテ