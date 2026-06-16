富士通の古田英範会長が、女性に関連する不適切な行動が確認されたことから、16日付で辞任したことが明らかになりました。富士通によりますと、今月に入り、古田会長による「女性に関連する不適切な行動」の情報があり調査したところ、事実関係が確認され、古田会長本人も認めたということです。これを受け、古田会長から取締役辞任の申し出があり、16日の取締役会で受理されました。富士通は今月29日の株主総会で、古田会長の取締