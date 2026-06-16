ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）」が16日、横浜アリーナで全国ツアーの最終公演を行った。リーダーの高瀬くるみ（27）がこの日をもってグループを卒業し、小島はな（22）ら3人の新メンバーがお披露目された。終演後、会場一面がミントグリーンのペンライトに染まり「くるみ」コールが止まなかった。白地にミントグリーンのミニドレスで現れた高瀬は、卒業曲として「伸びしろ〜Beyondthe