BEYOOOOONDS高瀬くるみ（27）の卒業公演が16日、横浜アリーナで行われた。春ツアー最終公演で、グループ活動7年で初の横アリ単独公演という晴れ舞台での卒業。約1万1000人のファンの大歓声に「最っ高！」「ビヨーンズが見たかった景色です。ありがとう！」と満面の笑みで応えた。アンコールの卒業セレモニーでは、メンバーカラーのミントグリーンのミニドレスで登場。「今の自分にぴったりの歌詞」として、卒業ソングにアルバム収