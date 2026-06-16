長年の努力の結果、貯蓄100万円を達成された方もいるでしょう。ここからは「どう守り、どう増やすか」が次のステップです。最近は定期預金の金利も上がっており、預入期間も短期から長期までさまざまな選択肢があります。普通預金のままにしておくと、気付けば生活費や衝動買いで使ってしまうこともあるため、使う予定のないお金は別に分けて管理しておくと安心です。なかでも、ゆうちょ銀行の定期貯金は、お金を安全にキープしな