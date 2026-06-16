高校生にとって生成AIは日常のなかで気軽に使える身近な存在となってきています。塾選ジャーナルでは、高校生104人を対象にChatGPTなどの生成AIの活用状況や相談行動に関する意識調査を実施しました。その結果、恋愛・人間関係の悩みでは「生成AI」が最も相談しやすい相手として選ばれました。一方、進路や志望校の相談では「保護者・家族」や「学校の先生」が上位に入りました。高校生は、相談内容によってAIと人を使い分けている