個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。投資で損しがちなのはどんな人？――投資で損しやすい人に共通点はあったりするのでしょうか。桐谷さん：損をしてしまう人は、大体信用取引をやっているケースが多いですね。余っているお金の範囲で投資している人は、実はほとんど負けません。長期で見れば、