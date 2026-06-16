アメリカの名門州立大学、カリフォルニア大学で、教員たちが大学側に「入試で共通学力テストのSATやACTの数学のスコアの提出復活させてほしい」と訴えていることが報じられました。SATやACTというのはアメリカの大学受験で利用できる共通学力テストです。日本でいう共通テストと似た存在です。日本の受験生は共通テストの得点を出願の際に提出しますが、同じようにアメリカの高校生も共通学力テストのSATやACTの得点を提出します。