大きな被害をもたらした新潟地震から6月16日で62年です。新潟市の小学校では避難訓練が行われ当時の教師や児童が62年前の体験を子どもたちに伝えました。新潟地震が発生した午後1時2分。「ジリリリリリ…」児童たちが一斉に机の下へ・・・身をかがめ頭を守ります新潟市東区の桃山小学校では毎年6月16日に避難訓練が行われています。1964年6月16日に発生した新潟地震。強い揺れと共に津波がおそったほか、広い範囲で液状化が発生し