俳優の浅香航大さんは6月15日、自身のInstagramを更新。ドラマ『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（テレビ東京系）のオフショットを公開し、スーツ姿が反響を呼んでいます。【写真】浅香航大のスタイルが際立つ全身ショット「なんというスタイルの良さ！」浅香さんは、屋外で撮影した3枚の写真を投稿。黒いスーツを着用していますが、全身ショットでプロポーションの良さが際立っています。まさに“胴短足長”とい