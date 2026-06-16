サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第1戦の日本対オランダの試合後、日本のサポーターがスタンドのごみを拾ったことについて、香港メディアの香港01はその背景を解説した。記事は、「日本のサポーターが試合後にごみ拾いをする伝統を継続、なぜそのような行動をするのか？」と小見出しを打ち、「日本対オランダの試合後、日本のサポーターは再び世界のメディアの注目を集めた。各国メディアが公開した試合後の映