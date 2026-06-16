洗濯機の排水口は、普段は防水パンや洗濯機本体に隠れて見えにくいため、家の中でも特に「掃除の盲点」になりやすい場所です。しかし、放置すると異臭や浸水被害など、暮らしの質に直結するトラブルを引き起こします。今回は、快適な住環境を維持するために知っておきたい排水口トラブルの原因と、今日からできるメンテナンス方法を詳しく解説します。排水口で発生する主なトラブル洗濯機の排水口に不具合が生じると、主に以下の2