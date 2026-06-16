モデルチェンジで「ボディ形状」が変わりすぎ!?クルマの歴史において、長く親しまれてきた伝統的なモデルが、時代のニーズに合わせてまったく異なるボディタイプへと生まれ変わるケースがあります。とくに近年は、かつて「セダン」や「スポーツクーペ」「ハッチバック」として一時代を築いた名車が、現在世界的なブームとなっている「SUV」へと姿を変え、多くのファンを驚かせる事例が多数。【画像】超カッコイイ！ これが「ボ