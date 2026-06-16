仕事体験を通して企業や働くことへの理解を深めてもらおうと、高校生を対象とした体験型の就活フェアが開かれました。 新潟市で開かれた高校生を対象とした『おしごとフェア』。 企業や働くことへの理解を深めてもらおうと、高校生の就職活動を支援する大阪の企業が全国各地で開いています。 この就職フェアの特徴は職業体験ができること。会場では県内・県外の企業18社がブースを出し、蛇口の取り付け体験や現場で使う