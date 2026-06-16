警察と消防によりますと、16日午後5時前、熊本市中央区南熊本の交差点で、車2台が出合い頭に衝突しました。そして1台が横転した際、別の車に衝突したということです。この事故で、60代の男性運転手1人が腕の皮がむける重傷で病院に搬送されました。意識はあるということです。現時点で、男性がどの車を運転していたのか分かっていません。警察が詳しい事故の原因を調べています。