「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）西武が接戦を制して２連勝。交流戦の全日程を終えて１４勝３敗１分けで首位を守り、初優勝した。０−０の五回１死二塁、桑原が中前タイムリーを放った。先発の武内は６回３安打無失点で５勝目（２敗）。９５球を投げ１０三振を奪った。三回までは得点圏に走者を背負いながら切り抜けると、四回は佐藤輝、大山、高寺を３者連続三振。五、六回も走者を出さなかった。