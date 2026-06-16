日本代表は初戦で強豪オランダと引き分けたが、慢心はない。Ｗ杯でこれまで“鬼門”となっているのが１次リーグ第２戦。初戦から一夜明け、さらなる雰囲気の引き締めを図った。過去のＷ杯２戦目は１勝３分け３敗。０２年日韓大会のロシア戦が唯一の白星だ。ＤＦ板倉主将、長友は４年前のカタール大会第２戦コスタリカ戦（０●１）で先発出場していた。当時、コスタリカは初戦でスペインに０―７と大敗。初戦のドイツ戦で逆転勝