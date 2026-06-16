女優・堀内敬子が１６日にＳＮＳを更新し、衝撃のメイクが反響を呼んでいる。インスタグラムで「本日はドラマこないだおばさんて言われたよ７話です。皆さん、老後の事心配になってきてませんか？？私も。。心配。。です。。７話は、そんなお話でございます。飯島直子さんと、おばぁちゃんメイクして楽しかったなぁ是非です」とつづり、ドラマ撮影のオフショットを投稿。特殊メイクでおばあちゃんに扮した姿を披露し